Das Logo der Deutschen Lufthansa ist auf einem Flugzeug am Flughafen Frankfurt am Main zu sehen, während eine weitere Passagiermaschine der Lufthansa nach dem Start in die Luft abhebt. Das US-Verkehrsministerium wirft Lufthansa Diskriminierung jüdischer Passagiere vor und hat eine Strafe von 4 Millionen US-Dollar (rund 3,7 Millionen Euro) gegen das Unternehmen verhängt. (zu dpa: «USA verhängen gegen Lufthansa Strafe wegen Diskriminierung») Foto: Arne Dedert/DPA