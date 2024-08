Der Präsidentschaftskandidat der venezolanischen Opposition, Edmundo González Urrutia, geht während der Präsidentschaftswahlen zur Stimmabgabe in der Schule Santo Tomás de Villanueva. Die Wählerinnen und Wähler in Venezuela begannen ihre Stimmabgabe inmitten politischer Unwägbarkeiten. Amtsinhaber Nicolás Maduro strebt eine dritte sechsjährige Amtszeit an. (zu dpa: «USA erkennen Oppositionellen als Wahlsieger in Venezuela an») Foto: Jeampier Arguinzones/DPA