Dennis Francis (links am Podium und auf den Bildschirmen), Präsident der 78. Sitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen (UN), leitet die wieder aufgenommene 10. Dringlichkeitssondersitzung zum Thema «Illegale israelische Aktionen im besetzten Ost-Jerusalem und dem Rest des besetzten palästinensischen Gebiets». Eine am Freitag mit überwältigender Mehrheit angenommene Resolution in New York räumt dem Beobachterstaat Palästina eine deutlich erweiterte Teilnahme an den Sitzungen der Vollversammlung ein, gibt ihm aber kein reguläres Stimmrecht. (zu dpa: «UN-Vollversammlung fordert Rückzug Israels») Foto: Manuel Elias/DPA