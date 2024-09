Berlin

Haushaltsdebatte

Union wirft Ampel «haushaltspolitischen Scherbenhaufen» vor

Von dpa

i Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen), Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, spricht bei den Haushaltsberatungen im Bundestag. (zu dpa: «Union wirft Ampel «haushaltspolitischen Scherbenhaufen» vor») Foto: Kay Nietfeld/DPA

Jetzt sind die Haushälter am Zug: Bis November loten sie Änderungen am Etat für 2025 aus. Vorher gab es nochmal heftige Kritik an der Ampel und ihrem Finanzminister.