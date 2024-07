Auf diesem vom Pressebüro des ungarischen Premierministers zur Verfügung gestellten Foto empfängt Xi Jinping (r), Präsident von China, Viktor Orban, Ministerpräsident von Ungarn, vor ihrem bilateralen Treffen in der Großen Halle des Volkes in Peking. Orban ist überraschend zu einem China-Besuch in Peking eingetroffen. (zu dpa: «Ungarns Ministerpräsident Orban besucht überraschend China») Foto: Zoltan Fischer/DPA