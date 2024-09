Der demokratische US-Vizepräsidentschaftskandidat Tim Walz aus Minnesota spricht bei einer Wahlkampfveranstaltung in der Desert Diamond Arena, in Glendale, Arizona. Auf dem Weg zu einem Wahlkampfauftritt von Walz in Milwaukee ist dessen Autokolonne in einen Unfall verwickelt worden. (zu dpa: «Unfall in Autokolonne von US-Vizekandidat - Walz unverletzt») Foto: Ross D. Franklin/DPA