In vielen Schulen sind die Toiletten verschmutzt, beschädigt und unhygienisch - was viele Kinder davon abhält, sie zu benutzen. Viele Schülerinnen und Schüler in Deutschland berichten von schlechter Hygiene in den Schultoiletten, das zeigt eine aktuelle Umfrage. (zu dpa: «Umfrage: Schultoiletten in schlechtem Zustand») Foto: Jörg Carstensen/DPA