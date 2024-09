Iwano-Frankiwsk

Ukraine-Krieg

Ukrainische Stadt plant Sprachpatrouillen gegen Russisch

Von dpa

i Die Flagge der Ukraine weht auf einem Schiffsmast im Wind. (zu dpa: «Ukrainische Stadt plant Sprachpatrouillen gegen Russisch») Foto: Monika Skolimowska/DPA

Seit dem russischen Einmarsch nimmt der Druck auf Russischsprechende in der Ukraine weiter zu. Dennoch halten viele an ihrer Muttersprache fest. In der Westukraine drohen nun Sprachpatrouillen.