Generaloberst Olexander Syrskyj, Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte,sitzt am Tisch mit Selenskyj, Präsident der Ukraine, bei einem Treffen mit dem neuen militärischen Führungsteam im Mariinsky-Palast in Kiew, Ukraine. (zu dpa: «Ukraine richtet Militärkommandantur in Region Kursk ein») Foto: Ukrainisches Präsidentialamt/DPA