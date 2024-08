Ukraine meldet Raketenangriff auf Stadt Sumy

Anzeige

Kiew (dpa). Die ostukrainische Großstadt Sumy ist nach Behördenangaben in der Nacht Ziel eines russischen Raketenangriffs gewesen. Es seien Objekte der Infrastruktur getroffen worden, teilte die Militärverwaltung des Gebietes Sumy auf Telegram mit. Angaben über mögliche Treffer auf militärische Ziele macht die ukrainische Seite prinzipiell nicht. Über Sumy werden die ukrainischen Truppen versorgt, die seit mehr als einer Woche im russischen Nachbargebiet Kursk operieren.

Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe setzte die russische Armee in der Nacht zwei ballistische Iskander-Raketen und 38 Kampfdrohnen gegen die Ukraine ein. 30 Drohnen seien abgefangen worden, hieß es. In weiten Teilen der Ukraine hatte nachts Luftalarm gegolten. Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, es seien in der Nacht 14 ukrainische Drohnen abgefangen worden – die meisten von ihnen über dem Gebiet Kursk. Die Militärangaben sind meist nicht unabhängig überprüfbar.

Ukraine sieht 1.000 Quadratkilometer Feindgebiet unter ihrer Kontrolle

Der ukrainische Angriff auf dem Gebiet des Gegners bei Kursk ging weiter, ohne dass von Kiewer Seite dazu Angaben gemacht wurden. Der Morgenbericht des ukrainischen Generalstabs listete wie üblich die Lage an allen anderen Frontabschnitten auf und meldete für Montag 134 einzelne Gefechte – von Kursk war nicht die Rede. Oberbefehlshaber Olexander Syrskyj hatte aber am Montag mitgeteilt, die Ukraine kontrolliere etwa 1000 Quadratkilometer im Gebiet Kursk.

Russische Militärbeobachter gehen davon aus, dass es den russischen Kräften allmählich gelingt, das ukrainische Vorrücken zu stoppen. Die Ukraine wehrt seit fast zweieinhalb Jahren eine russische Invasion ab und hat den Kampf erstmals auf feindliches Gebiet verlagert.