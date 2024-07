Washington

Rede bei Nato-Gipfel

Ukraine bekommt F-16: Einsatz noch im Sommer

Von dpa

i Die Staats- und Regierungschefs stehen bei den Feierlichkeiten zum 75. Jubiläum der Nato zusammen. Der Nato-Gipfel dauert bis zum 11.07.2024. (zu dpa: «Ukraine bekommt F-16: Einsatz noch im Sommer») Foto: Kay Nietfeld/DPA

Noch in diesem Sommer sollen die von ausländischen Partnern versprochenen F-16-Kampfjets in der Ukraine zur Abwehr des russischen Angriffskrieges zum Einsatz kommen. Der Transfer der Jets sei bereits im Gange, kündigten die USA, die Niederlande und Dänemark in einer gemeinamen Erklärung am Rande des Nato-Gipfels in Washington an.