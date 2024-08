Donald Tusk, Ministerpräsident von Polen, nimmt an der Pressekonferenz nach den deutsch-polnischen Regierungskonsultationen teil. (zu dpa: «Tusk: Nord-Stream-Befürworter sollen schweigen»)

Donald Tusk, Ministerpräsident von Polen, nimmt an der Pressekonferenz nach den deutsch-polnischen Regierungskonsultationen teil. (zu dpa: «Tusk: Nord-Stream-Befürworter sollen schweigen») Foto: Michael Kappeler/DPA

Warschau (dpa). Wenige Tage nach Bekanntwerden eines Haftbefehls gegen einen Ukrainer im Fall der Pipeline-Sabotage in der Ostsee hat sich der polnische Regierungschef Donald Tusk zu Nord Stream geäußert. «An alle Initiatoren und Schirmherren von Nord Stream 1 und 2: Das einzige, was ihr jetzt tun solltet, ist euch entschuldigen und still sein», schrieb Tusk auf der Online-Plattform X.

