Rudy Giuliani, ehemaliger Bürgermeister von New York, spricht während einer Pressekonferenz vor dem Bundesgericht in Washington. Ein Geschworenengericht hat am Freitag zwei ehemaligen Wahlhelfern aus Georgia, die Giuliani wegen Verleumdung verklagt hatten, 148 Millionen US-Dollar (knapp 137 Millionen Euro) Schadenersatz zugesprochen, weil er im Jahr 2020 Lügen über sie verbreitet hatte, die ihr Leben durch rassistische Drohungen und Schikanen beeinträchtigten. (zu dpa: «Trump-Verbündeter Giuliani verliert Anwaltslizenz») Foto: Jose Luis Magana/DPA