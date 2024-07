Ein momentan in den sozialen Medien zirkulierendes Video zeigt Donald Trumps einstigen Berater beim Parteitag der Republikaner in Milwaukee in einer misslichen Lage.

Der ehemalige New Yorker Bürgermeister Rudy Giuliani ist vor dem Parteitag der Republikaner auf dem Kongressgelände zu sehen. (zu dpa: «Trump-Verbündeter Giuliani stürzt bei Republikaner-Parteitag») Foto: Jae C. Hong/DPA

Anzeige

Milwaukee (dpa). Rudy Giuliani ist am Rande des Parteitags der Republikaner in Milwaukee gestolpert und hingefallen – ein Video des Vorfalls macht online die Runde, mehrere US-Medien berichten darüber. Auf dem Video ist der frühere Anwalt von Ex-Präsident Donald Trump in dem Saal zu sehen, wo in dieser Woche etliche Reden bekannter Republikaner stattfinden. Zu dem Zeitpunkt ist dort aber noch nicht viel los – das Programm beginnt jeden Tag erst gegen Abend (Ortszeit). Giuliani geht auf eine leere Stuhlreihe zu, stolpert, verliert das Gleichgewicht und fällt. Mehrere Männer eilen dem 80-Jährigen zu Hilfe.

Empfohlener redaktioneller Inhalt von Twitter Dieser Inhalt ergänzt den Artikel. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Mit dem öffnen des externen Inhaltes erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten an den externen Dienst Twitter übermittelt werden. Mehr dazu finden Sie in der Dieser Inhalt ergänzt den Artikel. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Mit dem öffnen des externen Inhaltes erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten an den externen Dienstübermittelt werden. Mehr dazu finden Sie in der Datenschutzerklärung Öffnen

Während Trumps Amtszeit galt Giuliani als enger Verbündeter des damaligen US-Präsidenten, inzwischen kämpft er mit etlichen juristischen Problemen. Zuletzt verlor er seine Anwaltslizenz und wurde unter anderem im US-Bundesstaat Arizona im Zusammenhang mit versuchter Einflussnahme auf den Ausgang der Präsidentenwahl 2020 angeklagt. Der ehemalige Bürgermeister von New York – Trumps Heimatstadt – war einst sehr geachtet. In den vergangenen Jahren erntete er aber zunehmend Spott wegen etlicher skurriler Auftritte.