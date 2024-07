Trump hat seit dem Schusswaffenangriff am Wochenende ein verbundenes Ohr. Auf dem Parteitag der Republikaner in Milwaukee ist der Ex-Präsident aber nicht der einzige mit Mullbinde.

Delegierte tragen während der Republican National Convention einen Verband um ihr rechtes Ohr. (zu dpa: «Trumps Verband am Ohr inspiriert einige Republikaner») Foto: Jae C. Hong/DPA

Milwaukee (dpa). Der Verband am Ohr des Präsidentschaftskandidaten Donald Trump inspiriert auf dem Parteitag der Republikaner in Milwaukee ein paar Anhänger: Einige Republikanerinnen und Republikaner haben sich als Zeichen der Solidarität eine Mullbinde ans Ohr geklebt. Von einem Massenphänomen kann man allerdings nicht sprechen. Die Zahl der Republikaner mit Verband am Ohr ist auf dem Parteitag eher gering.

Trump war bei dem tödlichen Attentat am Wochenende am rechten Ohr verletzt worden. Seitdem trägt er einen weißen Verband am Ohr. Seit Montag (Ortszeit) kommt der 78-Jährige jeden Abend mit verbundenem Ohr in den Veranstaltungssaal und wird vom Publikum gefeiert. Zu Beginn des Parteitags wurde er offiziell zum Präsidentschaftskandidaten der Republikaner ernannt. Seitdem hat er sich aber noch nicht auf der Bühne geäußert – die große Rede des Kandidaten ist traditionell der Abschluss des Parteitags und ist für die deutsche Nacht zu Freitag geplant.

Ein Schütze hatte am Samstag auf einer Wahlkampfveranstaltung im Bundesstaat Pennsylvania das Feuer eröffnet. Er wurde von Sicherheitskräften getötet. Ein Besucher starb, zwei weitere wurden schwer verletzt. Am Rande des Parteitags in Milwaukee werden bereits T-Shirts verkauft, die mit dem Foto bedruckt sind, das den Ex-Präsidenten mit blutverschmierter Wange und ausgestreckter Faust vor einer US-Flagge zu sehen zeigt.

