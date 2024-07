Der republikanische Präsidentschaftsbewerber und ehemalige US-Präsident Donald Trump wird bei einer Wahlkampfveranstaltung in Butler, Pennsylvania, nach einem Attentat von Agenten des US-Geheimdienstes Secret Service von der Bühne gebracht. Nach Angaben seines Arztes verheilt die Schusswunde an seinem Ohr gut. (zu dpa: «Trump-Arzt nach Attentat: Schusswunde am Ohr verheilt gut») Foto: Evan Vucci/DPA