Der republikanische Präsidentschaftsbewerber und ehemalige US-Präsident Donald Trump auf der Bühne in Butler, Pennsylvania, kurz vor dem Attentat. Trotz der Debatte über seine Sicherheit will er weiterhin Kundgebungen unter freiem Himmel abhalten. (zu dpa: «Trump will weiter unter freiem Himmel Wahlkampf machen») Foto: Gene J. Puskar/DPA