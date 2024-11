Der republikanische US-Präsidentschaftskandidat und ehemalige US-Präsident Donald Trump blickt auf einen Videobildschirm, während er bei einer Wahlkampfveranstaltung in der PPG Paints Arena in Pittsburgh spricht. (zu dpa: «Trump setzt in letzter Wahlkampfrede auf Beleidigungen») Foto: Matt Freed/DPA