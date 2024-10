Trump sagt Teilnahme an TV-Interview ab

Der Präsidentschaftskandidat der Republikaner will nicht in einer Wahlsendung des Senders CBS auftreten. Ein Grund dafür sollen die Bedingungen sein.

New York (dpa). Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat seine Teilnahme an einer Wahl-Sondersendung des US-Senders CBS abgesagt. Trumps Wahlkampfteam habe seine Zusage zu dem Interview zurückgezogen, teilte die Sendung «60 Minutes» auf der Plattform X mit. Trumps Sprecher Steven Cheung schrieb dagegen, es habe zwar Gespräche, aber keine Vereinbarung gegeben. Der Sender habe zudem auf Live-Faktenchecks bestanden, was «beispiellos» sei.

Die Kandidatin der Demokraten, Kamala Harris, wird nach CBS-Angaben in der Ausstrahlung am Montag wie geplant zu sehen sein. Die Einladung an Trump bleibe bestehen.

«60 Minutes» gehört zu den erfolgreichsten Formaten im US-Fernsehen und lädt Präsidentschaftskandidaten nach eigener Aussage seit über 50 Jahren ein. Harris und Trump treten bei der Präsidentenwahl am 5. November gegeneinander an.

Harris und Trump hatten sich am 10. September bei einem vom Sender ABC ausgerichteten TV-Duell einen heftigen Schlagabtausch geliefert – dabei hatte die Demokratin den Republikaner öfter in die Enge getrieben. Harris verlangte in der Folge ein zweites Duell, Trump teilte hingegen mit, an keiner weiteren Debatte mehr teilnehmen zu wollen.