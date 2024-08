Der ehemalige US-Präsident Donald Trump erscheint im Strafgericht von Manhattan während der Beratungen der Geschworenen in seinem Schweigegeldprozess in New York. Der republikanische Präsidentschaftskandidat provoziert im Wahlkampf mit der Verbreitung einer vulgären Bemerkung über seine demokratische Kontrahentin Kamala Harris. (zu dpa: «Trump provoziert mit vulgärem Kommentar zu Harris») Foto: Mark Peterson/DPA