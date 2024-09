Der ehemalige US-Präsident Donald Trump reagiert nach einem Attentat auf einer Wahlkampfveranstaltung in Butler im Bundesstaat Pennsylvania. Anfang Oktober will er an genau diesem Ort erneut eine Kundgebung abhalten. (zu dpa: «Trump kündigt Kundgebung an Anschlagsort in Pennsylvania an») Foto: Gene J. Puskar/DPA