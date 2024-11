Washington/Lititz

US-Wahlkampf

Trump: Die Deutschen haben mich nicht geliebt

Von dpa

i Donald Trump, US-Präsidentschaftskandidat der Republikaner und ehemaliger US-Präsident, kommt zu einer Wahlkampfveranstaltung an. (zu dpa: «Trump: Die Deutschen haben mich nicht geliebt») Foto: Evan Vucci/DPA

Donald Trump hat Vorfahren im rheinland-pfälzischen Kallstadt. Doch seine Beziehung zu Deutschland ist frostig. Immer wieder ist das Land Thema in seinen Wahlkampfreden – so nun auch in Pennsylvania.