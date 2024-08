Polizeibeamte stehen in der Nähe einer Synagoge nach einer Explosion vor dem Gebäude. Nach der Explosion vor einer Synagoge im südfranzösischen La Grande-Motte hat die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft die Ermittlungen übernommen. Das bestätigte die Behörde der Deutschen Presse-Agentur in Paris. (zu dpa: «Terrorverdacht nach Explosion vor Synagoge in Südfrankreich») Foto: Pascal Guyot/DPA