Gerald Darmanin (r), Innenminister von Frankreich, spricht nach einer Sondersitzung mit Journalisten. Im Anlauf zu den Olympischen Spielen in Paris hat es an zwei Orten Festnahmen in Zusammenhang mit möglichen Terrorplänen gegeben. (zu dpa: «Terrorfestnahmen in Frankreich kurz vor Olympischen Spielen») Foto: Thomas Samson/DPA