US-Vizepräsidentin Kamala Harris begrüßt ihre Anhänger bei ihrer Ankunft am Westfield-Barnes Regional Airport. Das Wahlkampfteam der Demokratin hat nach eigenen Angaben in weniger als einer Woche Spenden in Höhe von 200 Millionen Dollar (rund 184 Millionen Euro) gesammelt. (zu dpa: «Team Harris: 200 Millionen Dollar in einer Woche gesammelt») Foto: Stephanie Scarbrough/DPA