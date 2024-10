Demonstranten fordern die Freilassung von Geiseln, die im Gazastreifen von der militanten Hamas-Gruppe festgehalten werden, während einer Demonstration am Samstag, 5. Oktober 2024, in Tel Aviv. Vor einem Jahr, am 7. Oktober 2023, hatten Terroristen der Hamas und anderer extremistischer Gruppen mehr als 1.200 Menschen in Israel getötet und etwa 250 weitere als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Dies war der Auslöser für den Gaza-Krieg. (zu dpa: «Tausende demonstrieren in Israel wieder für Geisel-Deal») Foto: Ariel Schalit/DPA