François Hollande, ehemaliger französischer Präsident und neu gewählter Abgeordnete der Sozialistischen Partei, winkt in der Nationalversammlung. Die französischen Wähler haben einer breiten Linkskoalition die meisten Parlamentssitze in einer entscheidenden Legislativwahl gegeben, die die extreme Rechte von der Macht ferngehalten hat, aber Frankreich in die beispiellose Situation gebracht hat, keinen dominierenden politischen Block im Parlament zu haben. (zu dpa: «Suche nach Premier: Linkes Lager in Frankreich entzweit») Foto: Michel Euler/DPA