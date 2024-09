Die ukrainische Luftabwehr fängt eine Shahed-Drohne während eines russischen Luftangriffs auf die Hauptstadt in Kiew, Ukraine, am Samstag, 7. September 2024, ab. (zu dpa: «Stromausfälle nach russischen Drohnenangriffen in Sumy») Foto: Evgeniy Maloletka/DPA