Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (M) legt einen Kranz an einem Denkmal für die Opfer des Wola-Massakers nieder. In den ersten Tagen des Warschauer Aufstands 1944 ermordeten die Nazis als Strafaktion im Stadtteil Wola Tausende polnische Zivilisten. Steinmeier reiste nach Polen, um am Gedenken an den 80. Jahrestag des Warschauer Aufstands 1944 gegen die deutsche Besatzung teilzunehmen. (zu dpa: «Steinmeier und Duda ehren Opfer des Warschauer Aufstands») Foto: Friedemann Kohler/DPA