US-Präsident Joe Biden geht zu seinem Auto, nachdem er auf der Dover Air Force Base in Delaware aus der Air Force One ausgestiegen ist,. Biden kehrt in sein Haus in Rehoboth Beach (Delware) zurück, um sich selbst zu isolieren, nachdem er positiv auf COVID-19 getestet wurde. (zu dpa: «Steht Biden-Rückzug bevor? Druck auf Präsidenten immens») Foto: Susan Walsh/DPA