Ein Schild mit der Aufschrift «Asyl» hängt in einer Landeserstaufnahme für Asylbewerber an einer Wand. Die Städte in Nordrhein-Westfalen rechnen mit einer erheblichen Zunahme bei den Asylanträgen und dramatischen Versorgungsengpässen. (zu dpa: «Städte- und Gemeindebund fordert Asylkosten-Befreiung») Foto: Uli Deck/DPA