SPD-Führung: Mitgliederbegehren zum Haushalt unzulässig

Von dpa

i Blick auf den Eingang zum Willy-Brandt-Haus, der SPD-Parteizentrale. (zu dpa: «SPD-Führung: Mitgliederbegehren zum Haushalt unzulässig») Foto: Joerg Carstensen/DPA

Eine linke Gruppierung in der SPD will in die laufenden Haushaltsverhandlungen mit einem Mitgliederbegehren eingreifen. Die Parteiführung hält das für unzulässig.