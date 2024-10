Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, nimmt an einem Pressestatement im Bundeskanzleramt teil. Der ukrainische Präsident Selenskyj ist zu einem eintägigen Besuch in Deutschland. (zu dpa: «Selenskyjs «Siegesplan»: Sofortige Einladung in Nato») Foto: Michael Kappeler/DPA