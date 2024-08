Eine Frau geht mit ihrem Hund vor dem Hotel Sapphire spazieren, das durch einen russischen Raketenangriff in Trümmern liegt. Die Nachrichtenagentur Reuters meldete am Sonntag, dass einer ihrer Journalisten vermisst wird und zwei weitere nach einem russischen Raketenangriff auf ein Hotel in der ostukrainischen Stadt Kramatorsk ins Krankenhaus eingeliefert wurden. (zu dpa: «Selenskyj verurteilt russische Attacke auf Journalisten») Foto: Evgeniy Maloletka/DPA