Auf diesem vom Pressedienst des russischen Verteidigungsministeriums veröffentlichten Foto bereitet sich ein U-Boot der russischen Marine auf die Teilnahme an einer Übung in der Nähe von Wladiwostok vor. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums werden etwa 40 Kriegsschiffe und 20 Flugzeuge an der zehntägigen Übung teilnehmen, die am 18.06.2024 begann. (zu dpa: «Selenskyj: Krieg soll nach Russland zurückkehren»)

Foto: Uncredited/DPA