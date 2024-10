Auf diesem von der US-Marine zur Verfügung gestellten Bild feuert der Lenkwaffenzerstörer USS Laboon (DDG 58) im Rahmen der militärischen Reaktion auf den Einsatz von Chemiewaffen in Syrien am 7. April eine Tomahawk-Landrakete ab. Australien plant, bis zu 220 Tomahawk-Marschflugkörper von den Vereinigten Staaten zu kaufen, nachdem das US-Außenministerium den Verkauf am Freitag, den 17. März 2023, genehmigt hat (zu dpa: «Selenskyj fordert Tomahawk-Marschflugkörper von den USA») Foto: Mass Communication Spc. 3rd Clas/DPA