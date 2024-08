Angehörige des getöteten ukrainischen Soldaten Taras Ashtema installieren eine Nationalflagge mit seinem Konterfei am Denkmal für gefallene ukrainische Soldaten auf dem Unabhängigkeitsplatz in Kiew. (zu dpa: «Selenskyj erinnert an getötete ukrainische Soldaten») Foto: Evgeniy Maloletka/DPA