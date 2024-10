Auf diesem von der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Sputnik via AP veröffentlichten Foto schütteln der russische Präsident Wladimir Putin (l) und der nordkoreanische Staatschef Kim Jong Un sich nach einer Unterzeichnungszeremonie der neuen Partnerschaft die Hände. Putin und der nordkoreanische Staatschef Kim Jong Un unterzeichneten während eines Gipfeltreffens am Mittwoch eine neue Partnerschaft, die auch einen gegenseitigen Beistand im Falle eines Angriffs auf das jeweils andere Land vorsieht, da beide Länder mit einem eskalierenden Konflikt mit dem Westen konfrontiert sind. (zu dpa: «Selenskyj befürchtet Einsatz von Nordkoreanern in Kürze») Foto: Kristina Kormilitsyna/DPA