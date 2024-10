Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, kommt zu einem Gespräch mit Bundespräsident Steinmeier ins Schloss Bellevue. Der ukrainische Präsident Selenskyj ist zu einem eintägigen Besuch in Deutschland. (zu dpa: «Selenskyj beendet europäische Werbetour für «Siegesplan»»)

Berlin/Kiew/Pokrowsk (dpa) – Im Rückblick auf seine dreitägige Europatour hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj seinen Landsleuten weitere internationale Unterstützung für den Krieg gegen Russland in Aussicht gestellt. «Die Welt ist bereits das dritte Jahr dieses Krieges mit der Ukraine, denn unsere Leute – Millionen Ukrainer – verdienen diese Unterstützung!», versicherte der Staatschef in seiner täglichen Videobotschaft vor seinem Abflug aus Berlin.

Er habe dabei in Deutschland, Großbritannien, Frankreich und Italien seinen «Siegesplan» vorgestellt. «Alle Details unserer Strategie zum Näherbringen des Friedens – geopolitische, militärische, ökonomische», sagte Selenskyj, ohne konkreter zu werden.

Dieses vom Pressedienst des russischen Verteidigungsministeriums veröffentlichte Videostandbild feuert ein selbstangetriebener 122-mm-Mehrfachraketenwerfer „Grad“ der russischen Armee Raketen auf ukrainische Stellungen an einem ungenannten Ort. (zu dpa: «Selenskyj beendet europäische Werbetour für «Siegesplan»») Foto: Uncredited/DPA

Wichtig sei dabei gemeinsames Handeln, appellierte er an die ausländischen Partner. «Jeder, der die entsprechenden Kräfte, den notwendigen Einfluss hat, um einen zuverlässigen Frieden zu garantieren und Russland zum Frieden zu zwingen», sagte Selenskyj. Und es sei jetzt, in diesen Monaten zu handeln. Ab jetzt werde sein Team mit den Partnern in Europa zusammenarbeiten, um die geplanten Schritte maximal mit Inhalten zu füllen.

Ein ukrainischer Panzer der 110. Brigade fährt auf dem Feld, als er von einer Stellung an der Frontlinie in Richtung Pokrowsk, Region Donezk zurückkehrt. (zu dpa: «Selenskyj beendet europäische Werbetour für «Siegesplan»») Foto: Evgeniy Maloletka/DPA

«Und dieser unser Plan muss zu einem wirksamen zweiten Friedensgipfel führen, damit der Krieg beendet wird», führte der Präsident aus. Das sei ein gerechtes, faires Ende des Krieges. «Ich bin mir sicher, dass der Siegesplan – wenn die Partner tatsächlich entschlossen an unserer Seite sein werden – zu einer zuverlässigen Brücke zwischen der Situation jetzt und dem Frieden wird, den wir anstreben», unterstrich Selenskyj.

In seiner Ansprache dankte er vor allem Deutschland für die bereitgestellte Militärhilfe. «Ich danke besonders für die Flugabwehrsysteme. Dabei ist Deutschland fraglos führend bei der Unterstützung», unterstrich der Präsident und hob ein weiteres Iris-T-Flugabwehrsystem hervor. Mit Kanzler Olaf Scholz (SPD) sei dabei bereits die Unterstützung für das kommende Jahr besprochen worden. «Für uns ist es besonders wichtig, dass der Hilfsumfang von Deutschland stabil bleibt und das wird trotz allem ein Signal für den sicheren Weg zum Frieden», sagte der Ukrainer.

Häme aus Moskau nach Selenskyjs Deutschlandbesuch

Im russischen Parlament wurde mit hämischen Kommentaren auf den Deutschlandbesuch von Selenskyj und weitere angekündigte Militärhilfen reagiert. «Rettet dies das Kiewer Regime? Definitiv nicht!», schrieb der Chef des Auswärtigen Ausschusses der Duma, Leonid Sluzki, bei Telegram. Alle gelieferten Haubitzen und Panzer würden brennen, wie einst die deutschen Tiger-Panzer während des Zweiten Weltkrieges, und ein russischer Sieg sei unausweichlich. «Und Scholz sollte sich besser um die Probleme der deutschen Wähler kümmern», schloss Sluzki.

Neue russische Drohnenangriffe

Das russische Militär hat in der Nacht zum Samstag erneut Kampfdrohnen in diverse Regionen der Ukraine gestartet. Mehrere Schwärme der unbemannten, mit Sprengstoff ausgestatteten Flugkörper wurden sowohl bei Sumy und Charkiw im Osten als auch aus Saporischschja gemeldet. Über die Auswirkungen dieser Angriffe lagen zunächst keine Informationen vor.

Weiter Kämpfe in der Region Kursk

Unterdessen wollen die russischen Truppen mehr als ein Dutzend Orte im Grenzgebiet Kursk wieder zurückerobert haben. «Von den Kursker Siedlungen, die vom Gegner besetzt wurden, sind 15 bereits befreit», behauptete der Kommandeur der tschetschenischen Spezialeinheit «Achmat», Apti Alaudinow, in einem Interview für die Zeitung Komsomolskaja Prawda. Die Angaben konnten nicht unabhängig geprüft werden.

Russischen Behörden zufolge hatten ukrainische Truppen 28 russische Ortschaften unter ihre Kontrolle gebracht. Nach Angaben aus Kiew waren allerdings nach dem Vorstoß von Anfang August fast 100 russische Orte im Kursker Gebiet unter ukrainische Kontrolle geraten.

Drohender Heizungsausfall in Pokrowsk

Die frontnahe ostukrainische Stadt Pokrowsk droht wegen des ständigen russischen Beschusses im kommenden Winter ohne Fernwärmeversorgung zu bleiben. «Aufgrund fehlenden Erdgases, Wassers und Stroms ist die Heizsaison gefährdet und es wird sie wahrscheinlich wohl nicht geben», erklärte der Chef der Militärverwaltung der Stadt, Serhij Dobrjak, gemäß einer Mitteilung.

Von einst über 60.000 sollen noch mehr als 12.000 Einwohner in der Stadt geblieben sein. Die Frontlinie verläuft etwa acht Kilometer südöstlich von Pokrowsk. In einem kürzlichen Bericht hatten die Vereinten Nationen vor drohenden Heizungs- und Stromausfällen in der gesamten Ukraine aufgrund der durch russischen Beschuss verursachten Kraftwerksschäden gewarnt.

Nach einem UN-Bericht ist der September der Monat mit der größten Zahl an zivilen Opfern im Jahr 2024. Demnach seien 208 Zivilisten getötet und 1200 verletzt worden. Etwa die Hälfte der Opfer sei dabei über 60 Jahre alt und nur acht Prozent der Opfer seien in den von Russland kontrollierten Gebieten verzeichnet worden. Seit Juli steigen die zivilen Opferzahlen wieder.

Die Ukraine verteidigt sich seit über zweieinhalb Jahren gegen eine russische Invasion.