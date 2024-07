Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bei einer Videobotschaft vor dem Ortsnamen der Stadt Pokrowsk im Gebiet Donezk im Osten des Landes. Knapp 30 Kilometer von Pokrowsk entfernt verläuft die Frontlinie zwischen russischen und ukrainischen Truppen. Das russische Militär greift Ziele in der Stadt immer wieder mit Raketen an. (zu dpa: «Schwere Kämpfe bei Pokrowsk in der Ostukraine») Foto: Präsidentenbüro/DPA