Soldaten der libanesischen Armee und pro-iranische Hisbollah-Kämpfer sichern den Eingang eines Gebäudes, das von einer israelischen Drohne in einem südlichen Vorort von Beirut angegriffen wurde. Das israelische Militär erklärte am Dienstag, es habe einen "gezielten Angriff" auf einen Kommandanten der pro-iranischen Hisbollah-Miliz in Beirut durchgeführt. Die Explosion ereignete sich drei Tage nach einem tödlichen Raketenangriff auf den von Israel besetzten Golanhöhen. (zu dpa: «Schweiz ruft Landsleute zum Verlassen des Libanon auf») Foto: Marwan Naamani/DPA