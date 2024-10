Maia Sandu, Präsidentin von Moldau, spricht zu den Medien während einer Pressekonferenz nach Schließung der Wahllokale für die Präsidentschaftswahlen und das Referendum darüber, ob der Weg des Landes in die Europäische Union in der Verfassung verankert werden soll. In der Ex-Sowjetrepublik Moldau entscheiden die Menschen an diesem Sonntag über das Präsidentenamt und den EU-Kurs des Landes. (zu dpa: «Sandu ruft zur Wahl für den 3. November auf») Foto: Vadim Ghirda/DPA