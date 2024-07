Sergei Jurjewitsch Netschajew, Botschafter der Russischen Föderation in der Bundesrepublik Deutschland, nimmt an einer Gedenkveranstaltung am Sowjetischen Ehrenmal im Treptower Park teil. Am 8. und 9. Mai jährt sich die Befreiung vom Nationalsozialismus zum 78. Mal. (zu dpa: «Russlands Botschafter in Berlin warnt vor US-Waffen») Foto: Christoph Soeder/DPA