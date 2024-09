Auf diesem vom Pressebüro des ukrainischen Präsidenten via AP zur Verfügung gestellten Foto zeigt ein ukrainischer Kriegsgefangener den Daumen nach oben, als er nach einem Gefangenenaustausch an einem ungenannten Ort in der Ukraine für ein Foto posiert. (zu dpa: «Russland meldet weiteren Gefangenenaustausch mit der Ukraine») Foto: Uncredited/DPA