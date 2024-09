Moskau

Ukraine-Krieg

Russland meldet Drohnenangriffe Richtung Moskau

Von dpa

i Ein Soldat startet eine Drohne, die eine Nutzlast von bis zu 15 kg hat und mit einer Wärmebildkamera ausgestattet ist. (zu dpa: «Russland meldet Drohnenangriffe Richtung Moskau») Foto: Uncredited/DPA

In ihrem Abwehrkampf greift die Ukraine Russland immer wieder mit Drohnen an. In der Nacht fängt die russische Flugabwehr Dutzende Objekte ab. Es gibt aber ein Todesopfer.