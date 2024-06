Rostow-am-Don

Terrorismus

Russland: Geiselnehmer in Gefängnis mit IS-Bezug getötet

Von dpa

i ARCHIV - Nach Angaben der Sicherheitsorgane wird geprüft, ob der Ausbruch von außen koordiniert wurde (Symbolbild). Foto: Felix Kästle/dpa

Geiselnehmer bringen in einem Gefängnis in Südrussland mehrere Wärter in ihre Gewalt. Sie nennen sich Anhänger der Terrormiliz IS und fordern freies Geleit. Am Ende stürmen Spezialkräfte den Trakt.