Der vom Verteidigungsministerium aus dem Boden gestampfte «Patriot-Park», der auch das größte Kriegsmuseum des Landes beherbergt. Hier wird mit modernster multimedialer Technik an die Schrecken des Großen Vaterländischen Krieges erinnert, wie der Teil des Zweiten Weltkrieges in Russland offiziell heißt. (zu dpa: «Russland: Erneut hoher General wegen Korruption in Haft») Foto: Ulf Mauder/DPA