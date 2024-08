Auf diesem vom Pressedienst des Föderationsrates der Föderationsversammlung der Russischen Föderation zur Verfügung gestellten Bild nehmen Gesetzgeber an einer Sitzung des Föderationsrats teil. (zu dpa: «Russischer Senator wegen Mordkomplotts festgenommen») Foto: The Federation Council of The Federal Assembly of The Russian Federation/DPA