Freiwillige Helfer der Krisenreaktionseinheit des Ukrainischen Roten Kreuzes verteilen humanitäre Hilfe (Fensterfolien, Lebensmittel usw.) an die Bewohner eines Hauses, das bei einem nächtlichen Angriff russischer Drohnen beschädigt wurde. Bei dem Angriff in der Nacht zum Mittwoch seien Wohngebäude beschädigt und mindestens drei Menschen verletzt worden, teilte die Militärverwaltung bei Telegram mit. (zu dpa: «Rotes Kreuz: Büro in Donezk bei russischem Angriff zerstört») Foto: https:/DPA