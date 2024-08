Paris

Frankreich

Regierungssuche: Linke werten Treffen mit Macron positiv

Von dpa

i Marine Tondelier (l), Vorsitzende der Grünen Partei, und Lucie Castets, Kandidatin der Neuen Volksfront für das Amt der Premierministerin, treffen im Elysee-Palast ein. Der französische Präsident Macron führt Gespräche mit wichtigen politischen Akteuren, um eine neue Regierung zu bilden. (zu dpa: «Regierungssuche: Linke werten Treffen mit Macron positiv») Foto: Dimitar Dilkoff/DPA

Mit politischen Beratungen will Präsident Macron Schwung in die festgefahrene Regierungsfindung in Frankreich bringen. Ein erstes Treffen wurde mit Spannung erwartet. Was hat es gebracht?